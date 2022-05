Er war auch anwesend! Julian Claßen (29) schockierte seine Fans mit diesen News: Seine Ehefrau Bibi (29) hat sich von ihm getrennt. Zuvor kursierten bereits Gerüchte, dass die beiden eine Krise haben sollen. Dann tauchten auch noch Turtelpics von Bibi und einem Unbekannten auf, der aussieht wie ein Bekannter der Familie: Timothy Hill. Offenbar waren sie am 11. Mai gemeinsam in London. Nur wenige Wochen zuvor feierte Timothy aber noch gemeinsam mit Julian und Bibi!

Und zwar an Julians Geburtstag Ende April – das zeigt ein TikTok-Video. Im Clip wird erst mal ein Gruppenbild gezeigt, auf dem alle drei Hauptpersonen zu sehen sind. Timothy stand da schon hinter Bibi – und Julian am anderen Ende der Truppe. Auf weiteren Aufnahmen ist zu sehen, wie die Blondine ihrem Noch-Ehemann gratuliert – und Timothy scheint sich mit den beiden zu freuen.

Offenbar gehört Timothy zu dem Management-Team von Julian und Bibi, was seine Einladung zum Geburtstag erklären würde. Interessant ist aber, in welcher Beziehung er und die Influencerin zu dem Zeitpunkt schon standen. Ein Promiflash-Leser erzählte, wie sich Timothy und Bibi Mitte Mai in London verhielten. "Wir konnten beobachten, dass sie zuerst geweint hat, die beiden sich lange unterhalten haben und es so aussah, als hätte sie Zweifel. Nach einer gewissen Zeit sind wir nochmal an den beiden vorbei und da sahen beide, wie auf den Fotos zu sehen, sehr glücklich aus."

TikTok / jannanelke Bibi Claßen und Timothy Hill, April 2022

TikTok / jannanelke Bibi und Julian Claßen auf seinem Geburtstag

Promiflash Bibi Claßen und (vermutlich) Timothy Hill in London im Mai 2022

Meint ihr, auf Julians Party lief schon was zwischen Bibi und Timothy? Ja, bestimmt. Nee, so wirken die Bilder nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



