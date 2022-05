Rihanna (34) ist nach der Geburt ihres Sohnes wieder draußen unterwegs! Am Donnerstagabend wurde überraschend bekannt, dass die Sängerin und ihr Partner A$AP Rocky (33) heimlich Eltern geworden sind. Persönlich haben sich die beiden noch nicht zu den schönen News gemeldet – laut dem Insider haben sie ihren Sohn aber schon am 13. Mai auf der Welt begrüßt. Jetzt wurde Rihanna zum ersten Mal nach der Geburt gesichtet.

TMZ liegen Bilder vor, die die 34-Jährige in Los Angeles zeigen. Die Dunkelhaarige verließ ihr Zuhause in West Hollywood in Begleitung ihres Bodyguards und stieg in einen dunklen SUV ein. Einen genaueren Blick auf Rihannas After-Baby-Body konnten die Fans dabei aber nicht erhaschen. Die Paparazzi-Pics zeigen: Die frischgebackene Mama versteckt ihren Bauch unter einem XXL-Pullover. Auch ihre Hose fällt total weit aus – sodass ihre Figur gar nicht zur Geltung kommt.

Mit weiteren Informationen bezüglich des Kindes halten sich Rihanna und A$AP Rocky sowie ihr Bekanntenkreis derzeit noch zurück. Einer hat aber schon öffentlich zur Geburt gratuliert – zumindest allem Anschein nach. Der Ex-Partner der Musikerin – Chris Brown (33) – schrieb auf Instagram: "Glückwunsch". Das führte er zwar nicht weiter aus, setzte aber einen Schwangerschafts-Emoji hinzu.

PhotosByDutch / SplashNews.com / Action Press Rihanna und A$AP Rocky im April 2022

iamKevinWong / PhotoGroup / MEGA Rihanna im Februar 2020

Getty Images Rapper Chris Brown, Juni 2017

