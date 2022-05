Was ist dran an den Krisengerüchten? Bibi Claßen (29) und ihr Mann Julian (29) legten kürzlich eine Netzpause ein. Während ihr Gatte sich mit kryptischen Zeilen zurückmeldete, scheint die YouTuberin bester Laune zu sein. Jetzt tauchten jedoch Fotos auf, die zeigen, wie eine Frau, die Bibi sehr ähnlich sieht, einem Mann, der ihr Bekannter Timothy Hill sein soll, einen Kuss gibt. Fans fragen sich, was es mit den Fotos auf sich hat. Sind sie echt? Ist es ein Videodreh? Bibi und Julian meldeten sich bisher nicht zu den Gerüchten. Doch jetzt entfolgten Julian und seine Schwester plötzlich Timothy auf Instagram...

Nach der Berichterstattung über das Kussfoto verschwanden Julian und dessen Schwester plötzlich auf Instagram aus seiner Abonnentenliste. Bibi selbst folgt Timothy noch. Offenbar gehört Timothy zu dem Management-Team des Paares, wie einem Foto von April zu entnehmen ist. Fans spekulieren währenddessen, was sich zwischen dem YouTuber-Traumpaar zugetragen haben könnte. Einige vermuten eine PR-Nummer dahinter, andere glauben, dass die Influencerin aus der jahrelangen Beziehung ausbrechen wolle.

"Wäre Zeit für Bibi mal aus Respekt zu Julian, sich zu äußern – egal ob getrennt oder nicht getrennt", wünschte sich ein Instagram-Follower. Während ihre Fans spekulieren, stattet Bibi dem Friseur einen Besuch ab. "Es steht echt eine krasse Veränderung an", meinte die Mutter von zwei Kindern auf Instagram.

Getty Images Julian und Bibi Claßen beim Bambi 2016

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen mit Sohn Lio

YouTube / BibisBeautyPalace Julian und Bibi Claßen

