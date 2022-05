Sie fühlt sich ungerecht behandelt. Zur großen Überraschung vieler Zuschauer haben Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41) den Einzug in das große Let's Dance-Finale knapp verpasst. Dass ihre Reise in der Tanzshow für sie im Halbfinale beendet sein könnte, hat die Moderatorin schon geahnt. Nun scheint sie aber doch nicht mehr so fein mit ihrem Rausschmiss zu sein – Amira ist stinksauer auf ihre Bewertung und die Telefonverbindung.

In dem Podcast Die Pochers! lässt sie bei ihrem Mann Oliver (44) jetzt ihren Frust raus: Sie denkt, dass sie unfair behandelt wurde und deshalb rausgeflogen ist. Dabei stört sie sich besonders an der Meinung von Jurymitglied Joachim Llambi (57). Die Beauty kann nicht nachvollziehen, warum er ihr aufgrund von zwei fehlerhaften Fußbewegungen direkt vier Punkte abgezogen hat. "Das nervt mich, weil wir einfach zu schlecht bewertet worden sind", regt sich Amira über den Tanz-Experten auf.

Außerdem stößt es ihr sauer auf, dass es vielen Zuschauer vermeintlich nicht möglich war, für sie anzurufen. "Die Leitung war zu. Das habe ich von Mike Singer (22) gehört, der wirklich 100-mal für mich anrufen wollte", echauffiert sie sich weiter. Auch aus ihrem Freundeskreis und durch Kommentare von normalen Zuschauern will sie davon erfahren haben, dass ihre Leitung nicht vernünftig erreichbar gewesen sein soll.

Getty Images Amira Pocher und Massimo Sinató im "Let's Dance"-Halbfinale 2022

TVNOW / Stefan Gregorowius Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2020

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Mai 2022

