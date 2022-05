War die Situation in der Dusche etwa doch nicht so harmlos? Bei Temptation Island versteht sich Marc-Robin ziemlich gut mit der Verführerin Laura. Der Schweißer verbringt in der Männervilla viel Zeit mit der Verführerin – und guckte ihr zuletzt sogar beim Duschen zu. Doch laut eigener Aussage hatte der Hottie dabei keine Hintergedanken. Laura sieht das aber ein bisschen anders, wie sie nun gegenüber Promiflash verriet!

"Seine Blicke und Aufforderungen haben mir gezeigt, dass er eigentlich gerne mit mir duschen würde", stellte die Tänzerin im Promiflash-Interview klar. Sie glaube, dass Marc-Robin schon ein wenig Kopfkino hatte – und ihr am liebsten Gesellschaft geleistet hätte. "Ohne Kameras wäre er mit unter die Dusche gekommen", meinte Laura und fügte hinzu: "Ob da was gelaufen wäre, kann ich nicht sagen. Aber in die Dusche reingekommen wäre er auf alle Fälle."

Tatsächlich wurde der Blondine auch schon die Ehre zuteil, gemeinsam mit der Single-Lady Yasmin in Marc-Robins Zimmer auf dem Boden schlafen zu dürfen. Laura glaube aber, dass sie alleine nicht hätte bei ihm nächtigen dürfen. "Ich denke, ohne Yasmin hätte er es alleine aufgrund der Bilder zu dem Zeitpunkt nicht zugelassen", vermutete sie.

