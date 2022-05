Yasin Mohamed (30) sieht es gelassen. Der Temptation Island-Kandiat kämpft zurzeit bei Kampf der Realitystars um den Gewinn von 50.000 Euro und den Titel Realitystar. Bis vor Kurzem war auch noch Nina Kristin (40) mit von der Partie, doch die Blondine musste die Sala in der sechsten Folge verlassen. Anschließend behauptete sie, dass zwischen ihr und Yasin während der Sendung mehr lief. Zu diesem Zeitpunkt war der noch mit Paulina Ljubas (25) zusammen. Doch darüber kann Yasin nur lachen.

In seiner Instagram-Story reagiert er jetzt gelassen auf die brodelnde Gerüchteküche: "Ich bin hier in Kroatien, ich sag euch eins, ich mach mir da keinen Stress", äußert er sich kurz und knapp zu Nina Kristins Behauptungen und stößt anschließend mit seinen Freunden an. Er sei derselben Meinung wie Elena Miras (30) und sie habe bereits alles gesagt, fügt er noch hinzu. Bei einem Promiflash-Artikel über dieses Thema kommentiert der 30-Jährige außerdem mit fünf lachenden Smileys und will das Gerücht damit offenbar als lächerlich abtun.

Die ehemalige Love Island-Teilnehmerin Elena gab in ihrer Instagram-Story bereits ein kurzes Statement zu den aufkommenden Gerüchten ab. "Das sind einfach Menschen, die jetzt unbedingt diese Aufmerksamkeit wollen und brauchen", wetterte Elena. Es sei alles gelogen und man solle diesen Menschen keinen Glauben schenken.

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Reality-TV-Star

Instagram / nina__kristin Nina Kristin, ehemaliges It-Girl

Instagram / elena_miras Elena Miras, Influencerin

