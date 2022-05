Herzogin Meghan (40) hat schon oft bewiesen, dass sie ein gutes Händchen für Mode besitzt. Mal in glamourösen Stylings, mal in alltagstauglichen Outfits – die Duchess of Sussex legt offenbar viel Wert auf ein schickes Äußeres. Und auch ihr Gatte Prinz Harry (37) kann sich sehen lassen. Aktuell nimmt er an einigen Polo-Spielen teil und wird mächtig von seiner Herzdame angefeuert. Zu diesem Anlass schmiss sich Meghan nun in einen sommerlichen Look!

Wie aktuelle Paparazzi-Aufnahmen zeigen, hat die 40-Jährige zum letzten Spiel ihres Liebsten ein Outfit gewählt, das Lust auf Sommer macht: Mit einer gepunkteten, luftigen Bluse, kombiniert mit einer großen Sonnenbrille sowie einem auffälligen Hut, wurde die gebürtige Kalifornierin von den Fotografen eingefangen. Dabei machte sie einen sichtlich zufriedenen Eindruck.

Die Seriendarstellerin und ihr Liebster hatten in letzter Zeit allerhand zu tun. Wie das US-Magazin Page Six berichtete, starteten nun die Dreharbeiten für eine Netflix-Doku der beiden, die an das Fly-on-the-Wall-Konzept von Keeping up with the Kardashians erinnern wird. Denn auch das royale Paar soll in seinem heimischen Alltag begleitet werden.

ActionPress / BACKGRID Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games 2022

GP/MEGA Herzogin Meghan im Mai 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2020

