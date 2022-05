Kann Daniel Fehlow (47) sich ein GZSZ-Comeback vorstellen? Im Januar war der Schauspieler das letzte Mal als Leon Moreno im Kolle-Kiez zu sehen. Doch für die Fans des Serienstars war es nur ein Abschied von kurzer Dauer. Im Februar kehrte der zweifache Vater mit dem GZSZ-Spin-off Leon – Glaub nicht alles, was du siehst zurück auf die Fernsehbildschirme. Doch mit dem Ende der Serie verabschiedete sich der TV-Star endgültig von der Daily. Im Promiflash-Interview verriet Daniel nun, ob er sich ein Comeback vorstellen kann.

"Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen zu früh, um dazu was zu sagen", äußerte sich der 47-Jährige gegenüber Promiflash. Da er auch Teil der Jubiläumsfolge sein durfte, habe er noch keinen Abstand von der Daily gewinnen können. "Jetzt muss erst mal ein bisschen Zeit vergehen und dann kann ich sagen, was da für ein Gefühl entsteht", betonte der Schauspieler. Er könne daher noch nicht sagen, ob er wieder zurückkehren wolle oder sich doch lieber "irgendwo im Wald" eine neue Existenz aufbauen möchte.

Im Gegensatz zu einem GZSZ-Comeback hat Daniel zum Spin-off eine deutliche Meinung. Der Schauspieler könne sich vorstellen, dass für den Ableger der Daily eine zweite Staffel produziert wird. Es scheint, als wäre eine Rückkehr also nicht ganz ausgeschlossen.

RTL / Oliver Ziebe Leon Moreno (Daniel Fehlow) und Jo Gerner (Wolfgang Bahro) in der GZSZ-Jubiläumsfolge

RTL / Rolf Baumgartner Daniel Fehlow, Schauspieler

RTL / Oliver Ziebe Daniel Fehlow und Susan Sideropoulos am Set des dritten GZSZ-Spin-offs

