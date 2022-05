Khloé Kardashian (37) kam in einem extravaganten Outfit zur Hochzeit ihrer Schwester! Travis Barker (46) und Kourtney Kardashian (43) heirateten am vergangenen Wochenende im großen Stil in Italien. Sie hatten sich zuvor bereits inoffiziell das Jawort in Las Vegas gegeben und sich vor wenigen Tagen in Santa Barbara auch standesamtlich trauen lassen. Nicht nur das Brautpaar selbst warf sich nun für den großen Tag in Schale, sondern auch deren Gäste. Vor allem Khloé überzeugte mit ihrem schwarzen Spitzenkleid und ihrem goldenen Heiligenschein, der stolze 2.000 Dollar gekostet haben soll!

Während sie bei der Trauung noch einen weniger auffälligen Kopfschmuck trug, erschien sie auf der Hochzeitsparty mit einem großen goldfarbenen Haarreif, der einem Heiligenschein glich. Laut The Sun soll das Diadem rund 2.000 US-Dollar gekostet haben – umgerechnet rund 1.900 Euro! Zusammen mit den Accessoires, die die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit während der Trauung trug, habe sie für ihre Kopfbedeckungen fast 6.000 Euro ausgegeben.

Im Gegensatz zu ihrer Schwester Khloé erschien Kendall Jenner (26) farbenfroh ohne auffällige Accessoires. Sie trug ein enges beiges Kleid mit Blumenapplikationen, das bis zu ihren Fußknöcheln ging. Besonders auffällig war jedoch nicht ihr Outfit, sondern die Tatsache, dass ihr Freund Devin Booker (25) ihr kaum von der Seite wich!

Cobra Team / BACKGRID Khloé Kardashian auf der Hochzeit von Kourtney und Travis

Backgrid / ActionPress Die Kardashians auf Kourtney Kardashians Hochzeit im Mai 2022

Cobra Team/ Backgrid Kendall Jenner und Devin Booker mit anderen Gästen bei Kourtney und Travis' Hochzeit

