Fans können sich freuen: Denn heute Abend steht das große Finale von Germany's next Topmodel an – wieder ein Grund mehr für Heidi Klum (48), um sich ordentlich in Schale zu werfen. Denn die Modelmama hat schon oft bewiesen, dass sie ein gutes Händchen für Mode besitzt und gerne auch mal zu einem extravaganten Styling greift. Doch was waren eigentlich die schönsten Heidi-Outftis der letzten GNTM-Finale?

Die 48-Jährige hat sich in den letzten Jahren ganz schön rausgeputzt, wenn sie die Bühne der finalen Show betrat. Ob im Kleid, im Hosenanzug, im frechen Leoparden-Look oder ein Dress mit Sternen versehen – Heidi liebt es offenbar, mit Mode zu experimentieren. Auch eine Vorliebe für Glitzer scheint die Modelmama zu haben: So bekamen die Zuschauer sie schon in vielen funkelnden Styles zu Gesicht.

Auf welches Outfit sich die Fans wohl beim diesjährigen Finale freuen dürfen? Das bleibt abzuwarten. Jedenfalls steht heute Abend einiges auf dem Programm, das die Zuschauerherzen höherschlagen lassen könnte. "Neben dem Top-20-Walk, einem Live-Fotoshooting, der Verleihung des Personality Awards und weiteren Catwalk-Auftritten erwarten euch viele internationale Gäste und Musik-Acts", hieß es auf der offiziellen Instagram-Seite von GNTM.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Thomas Hayo und Wolfgang Joop beim Finale von "Germany's next Topmodel" 2015

Anzeige

Getty Images Heidi Klum beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2010

Anzeige

Getty Images Heidi Klum beim Finale von "Germany's next Topmodel" 2016

Getty Images Heidi Klum beim GNTM-Finale 2018

Getty Images Heidi Klum beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2019

Getty Images Heidi Klum beim GNTM-Finale 2013

Getty Images Heidi Klum im GNTM-Finale 2014

OHLENBOSTEL,GUIDO, Actionpress Heidi Klum beim GNTM-Finale 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de