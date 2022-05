Jetzt wird es skurril! Kourtney Kardashian (43) und ihr Mann Travis Barker (46) gaben sich vor rund einer Woche das Jawort. Ihre dritte Hochzeit feierten die Frischvermählten mit ihrer Familie und Freunden in Italien. Doch ein großer Wunsch der beiden ist bisher noch nicht in Erfüllung gegangen: Sie wollen ein gemeinsames Kind. Hierfür testet Kourtney verschiedene Methoden – sogar eine Samenkur!

In einer neuen Folge von Keeping up with the Kardashians auf Hulu offenbarte Kourtney eine ungewöhnliche Behandlungsmethode ihres Fertilitätsarztes für ihr vermeintliches Fruchtbarkeitsproblem. "Er sagte uns, beziehungsweise er erklärte mir, dass das Trinken [von Travis'] Sperma, vier Mal pro Woche, [meiner Schilddrüse] helfen würde", berichtete sie ihrer Expertin für ayurvedische Reinigung lächelnd. Ihrem Ehemann schien diese Methode sichtlich zu gefallen. "Ich liebe diesen Doktor", entgegnete Travis vergnügt.

Es ist jedoch nicht die erste Behandlungsform, die sie für ihren Schwangerschaftswunsch ausprobiert. Kourtney unterzog sich bereits einer Hormontherapie, die bei ihr allerdings eine Depression ausgelöst hatten: "Die Medikamente haben mich quasi in die Depression getrieben: Ich fühlte mich daneben und nicht wie ich selbst! Super-launisch und hormonell, als wäre ich verrückt." Bisher scheint ihr diese Therapie allerdings nicht zu einer Schwangerschaft verholfen zu haben.

Cobra Team / BACKGRID Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Hochzeit

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im September 2021

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker, Instagram 2022

