Macaulay Culkin (41) kehrt auf die große Leinwand zurück. Der US-Schauspieler erlangte mit der Familienkomödie Kevin – Allein zu Haus und dem Sequel in den 90er-Jahren große Bekanntheit. Danach blieben die ganz großen Rollen für den einstigen Kinderstar aus – bis zu seiner Hauptrolle in der zehnten Staffel von American Horror Story im Jahr 2017. Jetzt hat Macaulay eine große Rolle für einen Film.

Nachdem er mit dem Erreichen der Volljährigkeit Zugriff auf sein Vermögen bekommen hatte, das er durch die "Kevin"-Streifen verdient hatte, machte er weniger mit Filmen als mit Drogen-Eskapaden und Schabernack im Internet auf sich aufmerksam. Jetzt scheint es aber bergauf zu gehen: Wie Variety jetzt berichtete, wird der Partner von Brenda Song (34) in dem Pandemie-Thrilller "Rich Flu" zu sehen sein. Der Plot des Films dreht sich um ein Virus, das die reichsten Menschen der Welt trifft und tötet, sodass alle versuchen, ihre Besitztümer loszuwerden, um am Leben zu bleiben.

Macaulay performt in dem Film an der Seite der "Gone Girl"-Darstellerin Rosamund Pike (43), die die Hauptrolle in dem Film spielen wird. Der Regisseur des Streifens ist Galder Gaztelu-Urrutia. Der Spanier führte auch bei dem Netflix-Horrorfilm "Der Schacht" Regie. Außerdem spielt Macaulay auch an der Seite des deutsch-spanischen Hollywood-Schauspielers Daniel Brühl (43). Die Dreharbeiten sollen im Herbst beginnen.

