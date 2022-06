Sie können sich nicht einigen! Lisa Marie Presley (54) hat bis jetzt kein großes Glück in der Liebe: Die Tochter von Musikerlegende Elvis Presley (✝42) war bereits vier Mal verheiratet – unter anderem mit Michael Jackson (✝50), doch alle Ehen scheiterten. Auch die Beziehung mit Michael Lockwood ging zehn Jahre nach der Hochzeit in die Brüche. 2020 war die Scheidung dann durch – doch jetzt stehen die beiden wieder vor Gericht: Lisa soll mehr Unterhalt an Michael zahlen.

Laut Gerichtsdokumenten, die Radar vorliegen, zerrte Michael seine Ex-Frau in dieser Woche wieder vor Gericht. Er verlangt nämlich mehr Geld von Lisa: Sie verfüge aufgrund des Erbes ihres berühmten Vaters über ein beträchtliches Vermögen. Der Musiker jedoch lebe von 2.300 Euro im Monat und wohne bei seiner Mutter – deshalb sollen die 4.200 Euro Unterhalt, die sie gerade leistete, deutlich erhöht werden.

Die geringe Summe wurde damals festgelegt, weil Lisa selbst unter beträchtlichen

finanziellen Problemen litt. Ganze 15 Millionen Euro Steuerschulden soll sie damals beim Staat gehabt haben. Laut Michael erhält sie jährlich aber drei Millionen Euro durch die Musik ihres Vaters – und an diese finanzielle Situation soll die Unterhaltungszahlung nun angepasst werden.

Getty Images Lisa Marie Presley, Oktober 2017 in Los Angeles

Getty Images Michael Lockwood und Lisa Marie Presley, Oktober 2013

Getty Images Michael Lockwood und Lisa Marie Presley, 2013

