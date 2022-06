Edoardo Mapelli Mozzi (38) spart nicht mit Komplimenten! Seit 2020 ist er mit Prinzessin Beatrice (33) verheiratet, die Geburt ihrer Tochter Sienna Elizabeth im vergangenen September krönte das Glück. Im Netz teilt der Unternehmer auch ab und zu Pärchenbilder und lässt die Royalfans an der Beziehung teilhaben. Und auch mit Beatrice' Schwester Prinzessin Eugenie (32) versteht er sich offenbar super: Jetzt schwärmte Edoardo von den beiden Töchtern von Prinz Andrew (62).

Auf seinem Instagram-Account postete er ein Bild der beiden beim 70. Thronjubiläum der Queen (96). Darauf trägt seine Ehefrau ein schickes hellblaues Kleid mit Knöpfen und den passenden Hut, während Eugenie einen schwarzen Fascinator mit einem orangenfarbenen Kleid kombiniert. Und mit den Outfits konnten sie Edoardo wohl überzeugen! "Meine wunderbare Schwägerin und phänomenale Frau sehen einfach umwerfend aus", schrieb er nämlich zu dem Bild und fügte noch ein Einzelporträt von Beatrice an.

Eine waschechte Liebeserklärung an seine Frau also – doch auch Beatrice zeigte ihm bei dem Event ihre bedingungslose Unterstützung. Zu ihrem blauen Kleid trug sie nämlich eine Clutch mit der Aufschrift "Wifey for Lifey" (zu Deutsch: "Ehefrau fürs Leben"). Damit wollte sie wohl ausdrücken, dass sie und ihren Liebsten nichts mehr trennen kann.

Getty Images Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice im Juni 2022 in London

Getty Images Prinzessin Beatrice beim Thronjubiläum der Queen 2022

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Dezember 2021

