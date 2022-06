Er machte für sie eine Ausnahme! Ed Sheeran (31) performte im Rahmen des 70. Thronjubiläums live für Queen Elizabeth II. (96). Bereits zehn Jahre zuvor hatte der Musiker die Ehre, auf dem Diamantjubiläum vor dem Buckingham-Palast auftreten zu dürfen. Doch wäre es nicht so ein besonderes Event gewesen, hätte sich Ed bestimmt nicht in die Öffentlichkeit begeben. Der Sänger ist nämlich erst vor wenigen Wochen erneut Vater geworden. Eds Tochter steht daher auch nach dem Konzert an erster Stelle!

Noch vor dem Konzert soll der Sänger in einem Interview zu seiner aktuellen Lage als frischgebackener Papa gefragt worden sein. Wie Daily Mail berichtet, gab Ed lachend preis: "Im Anschluss muss ich zurück zu meinen Pflichten als Vater. Ich glaube, wir werden ein Curry essen." Er habe seine Vaterpflichten lediglich für das Konzert für eine kurze Zeit pausiert.

Die freudige Nachricht, dass er erneut Vater geworden ist, hielt Ed bis zur Geburt geheim. Seine Fans waren daher überrascht, als er Mitte Mai im Netz verkündete: "Ich wollte euch alle wissen lassen, dass wir noch eine wundervolle Tochter bekommen haben. Wir sind beide total in sie verliebt – und überglücklich, jetzt eine vierköpfige Familie zu sein."

Getty Images Ed Sheeran beim 60. Thronjubiläum der Queen, Juni 2012

YouTube / Ed Sheeran Cherry Seaborn und Ed Sheeran im Oktober 2021

Instagram / teddysphotos Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn

