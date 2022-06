Bill Kaulitz (32) ist total schockiert. Der Frontsänger der Band Tokio Hotel führt mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (32) einen Podcast, in dem die beiden auch offen über pikante Details aus ihrem Leben sprechen. So packte Bill beispielsweise aus, dass er schon beim Petting in einem Uber erwischt wurde. Jetzt plauderte der Sänger mit Tom über eine weitere Story: Ein Fahrer verdient anscheinend an gebrauchten Gegenständen von Bill und Tom Geld.

In der letzten Ausgabe von "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" offenbarte Bill, dass er einen Tipp erhielt: Ein Chauffeur würde Toms Boardingpass und die benutzten Wasserflaschen der Brüder auf ebay Kleinanzeigen versteigern. Bill ist darüber alles andere als erfreut. "Ich finde das total scheiße", teilte er ganz offen mit. Verständnis habe der Leadsänger dafür nicht: "Das empfinde ich als eine Verletzung der Privatsphäre."

Eine Lösung hat Bill jedoch bereits für das Problem: "Weißt du was, ich mache jetzt wirklich OnlyFans. Dann können die das nämlich lassen. Dann verkaufe ich zukünftig meine benutzte Wasserflasche selber", lachte der Magdeburger. Auch wenn ihm dieser Gedanke offenbar bereits öfters gekommen sei, erst jetzt sei er sich sicher: "Ich werde es jetzt machen."

Getty Images Tokio-Hotel-Stars Tom und Bill Kaulitz, 2014

Actionpress/ Backgrid Tom und Bill Kaulitz, November 2019

Press Factory Bill Kaulitz beim OUMPH! Pop-Up Späti Launch-Event

