Yeliz Koc enthüllt: Johannes Haller hat sie damals betrogen!

Yeliz Koc (28) und Johannes Hallers (34) Liebesgeschichte stand von Anfang an unter keinem guten Stern! Nachdem die beiden Rosen-Stars sich bei Bachelor in Paradise ineinander verguckt hatten, waren sie von 2018 bis 2020 ein Paar. Doch ihre Beziehung sollte nicht gerade harmonisch verlaufen: Die beiden Reality-TV-Stars stritten sich immer wieder öffentlich und machten nach einigem Hin und Her schließlich endgültig Schluss. Nun blickte Yeliz auf ihre gemeinsame Zeit zurück und erzählte eine Geschichte, die wohl kaum jemand kennt: Johannes hat sie damals betrogen!

In ihrem Podcast "Bad Boss Moms" berichtete sie ihrer Rosenkollegin Samira Klampfl (28) jetzt: Direkt nach den Dreharbeiten für "Bachelor in Paradise" hätten sie und Johannes einen Liebesurlaub in Spanien verbracht. "Wir haben uns ja wirklich verliebt, ne? Wir waren ja dann zusammen und ich bin fünf Tage nach Hause geflogen, um meine Koffer umzupacken. Als ich wiederkam, hatte ich eine Freundin dabei und wir wollten mit seinem Handy Fotos machen, weil er ein besseres iPhone hatte – dann habe ich auf seinem Handy aber gesehen, dass er mich betrogen hat in den fünf Tagen, wo ich weg war", schilderte Yeliz. "Da waren Videos und Fotos, wo er da mit Frauen auf einem Boot ist, wie die sich küssen und so was."

Doch die Beauty hat Johannes nach dieser Aktion trotzdem nicht verlassen: "So doof wie man ist, habe ich ihm das verziehen: 'Ist ja gerade frisch am Anfang'", erinnert sich Yeliz. "Aber dann sollte man direkt schon weglaufen... Und daraus sind dann, glaube ich, zwei Jahre geworden." Heute ist der Influencer mit seiner großen Liebe Jessica Haller (32) verheiratet, mit der er eine Tochter hat. Auch Yeliz hat inzwischen ein Kind mit ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht (30).

Anzeige

Chris Emil Janßen / ActionPress Yeliz Koc und Johannes Haller

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Yeliz Koc im August 2019

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Yeliz Koc

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de