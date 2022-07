Wirklich? Dieser Tokio-Hotel-Musiker trinkt wohl am meisten!

Das hat wahrscheinlich keiner erwartet! Bill Kaulitz (32) wurde bereits im Teenageralter als Sänger der Band Tokio Hotel bekannt. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (32) sowie seinen Freunden Gustav Schäfer (33) und Georg Listing (35) füllt der Hottie bis heute die Konzerthallen. Von einer Sache sind seine Bandkollegen allerdings genervt: Der gebürtige Leipziger schaut gerne mal etwas tiefer ins Glas. Doch Drummer Gustav soll sich sogar noch mehr Drinks als Bill genehmigen!

In Jan Böhmermanns (41) Show "Böhmi brutzelt" waren jetzt die Kaulitz-Brüder zu Gast. Während des Kochens interessierte es den Satiriker brennend, wie es denn um den Alkoholkonsum des Sängers stehe. Daraufhin schaltete sich Tom ein und sprang direkt für Bill in die Bresche, indem er klarstellte: "Gustav ist der Schlimmste von uns. Gustav trinkt eigentlich auf Tour eine halbe Flasche Whiskey jeden Tag!" Anders sieht das wohl bei Bill aus, der selbst über das Tourleben verriet: "Da darf ich nichts trinken, ich darf nicht rauchen [...]. Gerade als Sänger, ich darf nicht krank werden."

Wenn der Musiker allerdings nicht monatelang mit seiner Band unterwegs ist, greife er schon mal zur Flasche. Bills Alkoholkonsum geht vor allem dem Bassisten Georg gegen den Strich, wie Bill vergangene Woche in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" ausplauderte: "Der hat jetzt mal ein ernstes Wörtchen mit mir gesprochen. Er hat gesagt, es wird ihm jetzt so langsam 'too much' und er möchte sich davon distanzieren!"

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Tokio-Hotel-Frontmann

Getty Images Tokio Hotel, 2007

Getty Images Tom und Bill Kaulitz mit Georg Listing

