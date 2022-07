Knutschfoto: So innig zeigt sich Bella Hadid mit ihrem Marc!

Wie niedlich! Seit fast einem Jahr sind das Model Bella Hadid (25) und der Art Director Marc Kalman ein Paar. Die beiden sind mittlerweile unzertrennlich, so bekam man sie beispielsweise schon bei einem Urlaub in Rom oder auf den Straßen von New York zu Gesicht. Nun teilte Bella selbst Bilder von sich und Marc, auf denen sie so verliebt wie am ersten Tag wirken!

Auf Instagram zeigte sich die 25-Jährige mit ihrem Liebsten in einem für sie typischen 2000er-Style-Outfit: Bella trägt einen beige-braunen Vintage-Sweater und einen kurzen Faltenrock aus Jeans, den sie mit weißen Kniestrümpfen und braunen Sneakern kombinierte. In diesem Look legte sie Marc ihre Arme um die Schultern, während der Art Director sie eng umschlungen hielt, ihr einen innigen Kuss gab und danach tief in die Augen blickte. Er selbst wählte für ihren romantischen Spaziergang ein schwarzes Muskel-Shirt und eine dunkelblaue Baggy-Jeans, zu der er schwarze Doc-Martens-Schuhe trug.

Auf die Bilder reagierten nicht nur Bellas Fans entzückt, sondern auch einige Stars waren ganz aus dem Häuschen. So kommentierte der Modedesigner Marc Jacobs (59) den Beitrag mit drei Herzen und der Musikproduzent Zack Bia schrieb begeistert mit einigen Herz-Emojis: "Der Tag, an dem die Welt stillstand."

Instagram / bellahadid Bella Hadid und Marc Kalman im Juli 2022

MEGA / ZapatA Bella Hadid und Marc Kalman im März 2022

Getty Images Marc Jacobs bei seiner Party in SoHo Store in New York, Juni 2019

