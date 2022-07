Endlich! Hilaria Baldwin präsentiert stolz ihren Babybauch

Hilaria Baldwin (38) will ihr Glück offenbar mit der ganzen Welt teilen! Im März verkündeten die Yoga-Expertin und ihr Partner Alec Baldwin (64) erfreuliche Nachrichten: Die beiden können sich erneut über Nachwuchs freuen! Seit 2012 sind die beiden verheiratet. Mit ihrer sechsköpfigen Rasselbande, bestehend aus Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo und Lucia, sind sie immer auf Trab. Bisher hat die werdende Siebenfach-Mama ihre Kugel eher versteckt gehalten – doch nun präsentierte Hilaria ihren Babybauch stolz im Netz!

Via Instagram teilt Hilaria immer wieder niedliche Updates aus ihrem Mami-Alltag. Nachdem sie bereits vor Kurzem ein erstes Ultraschallfoto ihres Babys veröffentlichte, gewährte sie ihren Fans in ihrer Story nun einen Einblick von ihrer immer praller werdenden Körpermitte. "Am Wachsen", schrieb sie samt rosa Herz-Emojis zu einem Spiegelselfie von sich, auf dem man erstmals einen direkten Blick auf ihre Babykugel werfen konnte.

Auch das Babygeschlecht ihres siebten Nachwuchses ist bereits bekannt. Das enthüllte Hilaria mit einem niedlichen Videoclip auf ihrem Instagram-Account. "Ich kann es nicht erwarten, dich kennenzulernen, meine Tochter", verriet sie darin.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin im Juli 2022

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im April 2022

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit all ihren Kindern

