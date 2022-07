Diese Stars wünscht sich Jan Köppen 2023 im Dschungelcamp

Seit dem Wochenende steht der neue Moderator der beliebten Realityshow Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! fest! Im Februar gab RTL bekannt, dass Daniel Hartwich (43) dem Format nach rund neun Jahren den Rücken kehrt. Fortan wird Jan Köppen (39) an der Seite von Sonja Zietlow (54) durch die TV-Show führen. Aber wie stellt sich der neue Moderator eigentlich die perfekte Dschungelcamp-Staffel vor? Jan hat schon ein paar Wunschkandidaten für die neue Season!

In der RTL-Show "Punkt 7" stellte sich Jan jetzt schon mal imaginär die Truppe für das Dschungelcamp 2023 zusammen: Der Berliner wünsche sich beispielsweise den Schauspieler Til Schweiger (58) und den Politiker Christian Lindner (43) als Kandidaten. Aber auch der Moderator Frank Buschmann (57) würde laut ihm eine gute Figur im Busch machen. Zudem könne sich der 39-Jährige auch den Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger (74) am Lagerfeuer vorstellen.

Und auf was dürfen sich die Dschungelcamp-Fans bei Jan freuen? Er will im Dschungel einfach authentisch sein. "Ich bin so, wie ich im besten Fall auch in allen anderen Sendungen bin, aus denen man mich kennt", erklärte er. Ihm sei aber sehr wohl bewusst, dass er in große Fußstapfen tritt.

Getty Images Christian Lindner, Finanzminister

Getty Images Arnold Schwarzenegger, Schauspieler

Getty Images "Take Me Out"-Moderator Jan Köppen

