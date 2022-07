"Herz ist gebrochen": So geht's Charles Drury nach Kindstod

Charles Drury muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Vor wenigen Tagen meldete sich seine Ex-Freundin Lauren Goodger (35) in den sozialen Medien zu Wort und verkündete, dass ihre gemeinsame Tochter Lorena kurz nach der Geburt verstorben ist. Seither zog sich die einstige The Only Way Is Essex-Darstellerin aus dem Netz zurück. Jetzt gab der Vater ein Update: Charles gewährte seiner Community einen Einblick in seine Gefühlswelt.

Der Influencer meldete sich jetzt in seiner Instagram-Story zu Wort und brachte seine große Trauer zum Ausdruck. "Mein Kopf schmerzt, mein Herz ist gebrochen, ich fühle mich verloren", betonte Charles und fügte hinzu: "Ich werde niemals darüber hinwegkommen – aber mit den richtigen Menschen und der richtigen Haltung werde ich lernen, mit dem Schmerz zu leben."

In der schweren Zeit nach dem Tod seines Babys geben Charles vor allem seine Liebsten Halt. "Meine Töchter geben mir Kraft, weiterzumachen", erklärte der trauernde Vater nämlich auf der Fotoplattform. Zudem berühre ihn auch die große Anteilnahme seiner Fans sehr.

Instagram / charlesdrury1 Charles Drury, November 2019

Instagram / laurengoodger Charles Drury und Lauren Goodger im Oktober 2020

