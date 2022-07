Supersüß! Rebel Wilson und Freundin Ramona turteln im Urlaub

Rebel Wilson (42) scheint im siebten Himmel zu schweben. Im vergangenen Juni hatte die Pitch Perfect-Darstellerin ihre Beziehung mit der Schmuckdesignerin Ramona Agruma öffentlich gemacht. Seitdem teilt die gebürtige Australierin auch immer wieder zuckersüße Pärchenfotos von ihren gemeinsamen Reisen im Netz. So spazierte das Paar beispielsweise bereits Hand in Hand durch Italien oder flog mit einem Helikopter über Island. Im Türkei-Urlaub turtelten Ramona und Rebel nun erneut wie wild herum.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die "Senior Year"-Schönheit jetzt ein romantisches Video mit ihrer Freundin. In dem Clip sitzt Rebel auf einer übergroßen Schaukel mit Blick auf die glitzernden Lichter von Bodrum, während Ramona sie vorsichtig anschubst. Verliebt schauen sich die beiden Turteltauben in die Augen und albern miteinander herum. "Danke Babe, dass du mich angeschubst hast! Ich weiß nicht, was wir hier tun... aber ich liebe jede Sekunde davon!", schrieb die 42-Jährige überglücklich zu dem Post. In ihrer Story veröffentlichte sie dann noch zwei weitere Pärchen-Pics.

Unter dem romantischen Clip brachten die Abonnenten dann ebenfalls ihre Begeisterung zum Ausdruck. So schrieben viele Fans, dass Ramona und Rebel zusammen einfach nur zuckersüß seien. "Es ist so schön, dich glücklich zu sehen", schwärmte beispielsweise ein Nutzer. Auch Ramona selbst ließ es sich nicht nehmen, den Beitrag verliebt zu kommentieren: "Mit dir ist mir niemals langweilig".

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson im Juli 2022

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und ihre Freundin Ramona Agruma

Instagram / ramonaagruma Rebel Wilson und Ramona Agruma

