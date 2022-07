Wander-Auflug: Millie Bobby Brown turtelt mit Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown (18) scheint ganz vernarrt in ihren Liebsten Jake Bongiovi (20) zu sein. Im vergangenen Jahr hatte der Stranger Things-Star verraten, dass er den Sohn von Rock-Legende Jon Bon Jovi (60) datet. Seitdem erfreuen die beiden Turteltauben ihre Fans im Netz auch regelmäßig mit süßen Pärchen-Aufnahmen. Aktuell befindet sich das Paar im Liebesurlaub. Von dort veröffentlichte Millie nun ein verliebtes Foto, auf dem Jake und sie wild turteln.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 18-Jährige nun zwei Schnappschüsse, die sie beim Wandern in den Bergen zeigen. Während Millie auf dem ersten Foto verträumt über die grünen Hügel blickt, schmust sie auf dem zweiten Pic mit ihrem Jake. Verliebt küsst der Promi-Spross seine Herzdame auf die Wange, während diese bis über beide Ohren strahlt. "Danke an die Natur! Momente wie dieser sind unvergesslich", betitelte die gebürtige Britin die Bilderreihe.

Unter dem Post zeigten sich im Anschluss viele Abonnenten begeistert über das zuckersüße Pärchenfoto der beiden. So schrieb ein Supporter beispielsweise, dass es ihn unglaublich glücklich mache, die Eleven-Darstellerin so fröhlich zu sehen. "Das hat mir den Tag versüßt!" oder "Ihr zwei seid so süß zusammen", lauteten weitere Kommentare der entzückten Fans.

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Mai 2022

Instagram / jakebongiovi Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown

Instagram / jakebongiovi Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi im Juli 2022

