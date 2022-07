Vor der Geburt: Anne Wünsches Beziehung stand auf der Kippe!

Es wäre fast vorbei gewesen! Anne Wünsche (30) und ihr Partner Karim El Kammouchi (33) durften vor rund drei Wochen ihren Sohn Sávio Elio auf der Welt begrüßen. Auch wenn die beiden gerade ihr Elternglück genießen, lief es in den letzten neun Monaten nicht immer gerade rosig zwischen den beiden: Anne verriet nun, dass es in ihrer Beziehung mit Karim während der Schwangerschaft mächtig gekriselt hat!

Die Influencerin meldete sich nun mit ihrem ersten Video nach der Geburt auf YouTube zurück. In diesem sprach die dreifache Mutter über die Schwangerschaft und verriet offen und ehrlich: "Ich hatte vom Gefühl her eine nicht wirklich schöne Schwangerschaft – obwohl [...] es eigentlich keine Komplikationen gab." Doch äußere Einflüsse wie ein Brand in ihrer Wohnung und der Tod ihres Hundes Mimi sollen dafür gesorgt haben, dass die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin die Zeit nicht immer genießen konnte. "Dann gab es dementsprechend viel Stress mit Karim, wodurch die Beziehung einmal sehr auf der Kippe stand, wo ich echt dachte 'Ok, jetzt gehen wir getrennte Wege'", verriet die 30-Jährige.

Über diesen Zwischenfall mit ihrem Partner hat die dreifache Mama schon einmal in der Vergangenheit gesprochen. Nachdem ihre Wohnung abgebrannt war, fühlte sie sich von Karim in ihrem hochschwangeren Zustand allein gelassen, da er Urlaub in Mexiko machte. Das habe das Fass zum Überlaufen gebracht und fast für das Liebes-Aus der beiden gesorgt.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche nach ihrer Schwangerschaft im Juli 2022

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim im Juni 2020

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de