Julian Claßen ist wieder verliebt: Wie stehen seine Chancen?

Ist Julian Claßens (29) neue Liebe für die Ewigkeit? Im Mai gab der Influencer nach über 13 Jahren Beziehung die Trennung von seiner Ehefrau Bibi (29) bekannt. Nur kurze Zeit später kamen erste Gerüchte auf, dass nicht nur die YouTuberin, sondern auch der Blondschopf wieder auf Flirtkurs ist. Jüngst machte Julian öffentlich, dass er tatsächlich wieder vergeben ist – und zwar an die Schwimmerin Tanja Makarić. Doch wie gut stehen ihre Chancen auf ein langes Liebesglück?

Die Paar- und Sexualtherapeutin Jana Förster erzählte gegenüber Promiflash, dass neue Beziehungen nach langen Partnerschaften oft nicht sehr erfolgreich seien. "Diese Beziehungen sind sehr selten von langer Dauer. Die alte Partnerschaft ist noch nicht abgeschlossen, die bisherigen Gefühle noch nicht aufgearbeitet und der neue Partner eher ein Trost und Stimmungsaufheller", erklärte die Kolumnistin.

Neben Julian soll auch Bibi wieder einen neuen Partner an ihrer Seite haben. Zumindest wurde die zweifache Mutter in den vergangenen Monaten häufiger ziemlich vertraut mit Timothy Hill gesehen. Diesbezüglich vermutete Jana: "Auch hier sieht es eher nach einer Fluchtentscheidung aus, also eine Flucht aus der alten, scheinbar doch unglücklichen Beziehung hin zu guten Gefühlen und in die Arme eines neuen Mannes, mit dem scheinbar alles perfekt aussieht."

Jana Förster

Julian und Bibi Claßen

Bibi Claßen und Timothy Hill

