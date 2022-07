Im Blumenmeer: Camilla und Prinz Charles strahlen bei Event

Die beiden bieten einen wirklich bezaubernden Anblick! Prinz Charles (73) und seine Frau Herzogin Camilla (75) lernten sich bereits 1970 kennen. Doch erst in den 90er Jahren fanden die beiden zueinander, im Jahr 2005 gaben sie sich schließlich das Jawort. Seitdem ist das königliche Paar glücklich miteinander, wie neue Aufnahmen auch nun wieder zeigen: Während der Sandringham Flower Show strahlten Prinz Charles und seine Camilla um die Wette.

Auf dem Landsitz der britischen Königsfamilie in Sandringham fand nun zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder die Flower Show statt. Dabei werden einige Schau- und Themengärten präsentiert und von einer Jury bewertet. Dieses Event ließen Prinz Charles und seine Frau sich nicht entgehen: Passend zur Gartenschau wählte Camilla ein blau-grünes, langes Blusenkleid mit einem Muster aus Blättern. Ihr Gatte trug dagegen einen beigen Anzug mit einem weißen Hemd und einer gestreiften Krawatte in den Farben blau, rot und beige. Das royale Paar posierte in diesen Outfits vor einem Meer aus Blumen und strahlte dabei freundlich in die Kamera – was für ein schöner Anblick!

Doch egal wo Camilla und ihr Ehemann auftauchen, sie versprühen stets gute Laune. So war das Paar vor Kurzem noch auf einer dreitägigen Reise durch Cornwall unterwegs. Dort nahmen sie anlässlich der 70-jährigen Ernennung des Thronfolgers zum Herzog von Cornwall einige Termine wahr. Zu sämtlichen Veranstaltungen waren Camilla und Prinz Charles mit einem herzlichen Lächeln im Gesicht erschienen.

ActionPress / Royalfoto Prinz Charles während der Gartenschau in Sandringham im Juli 2022

ActionPress / Royalfoto Herzogin Camilla während der Gartenschau in Sandringham im Juli 2022

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles in Cornwall, Juli 2022

