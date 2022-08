Hailey und Justin Bieber kuscheln vor Kunstwerken in Florenz

Die beiden sind wohl unzertrennlich! Hailey (25) und Justin Bieber (28) gaben sich im Jahr 2018 das Jawort. Ihrem Ehegelübde bleiben die beiden treu, denn sie bewiesen mehrfach, dass sie in guten wie in schlechten Zeiten zusammenhalten: Die beiden unterstützten sich gegenseitig, als das Model einen kleinen Schlaganfall hatte und der Sänger wenige Monate später unter Gesichtslähmungen aufgrund des Ramsay-Hunt-Syndroms litt. Hailey und Justin geht es mittlerweile wieder besser – so wurden sie nun auch beim Kuscheln in Florenz gesehen.

Der "Peaches"-Interpret setzt gerade seine Justice-World-Tour nach seinem Krankheitsausfall fort. Doch seine Frau darf währenddessen wohl nicht zu kurz kommen: Das Paar wurde gemeinsam in Florenz in der Galleria dell'Accademia di Firenze gesichtet. Während das Model und der Sänger gerade damit beschäftigt waren, die Kunstwerke in dem Museum zu bestaunen, fingen Paparazzi einige Schnappschüsse von den beiden ein, wie Bilder der Daily Mail zeigen. Dabei sieht man, wie der "Stay"-Interpret einen Arm um seine Liebste legt und sie sich an seine Schulter schmiegt.

Das erste Konzert nach Justins Krankheitsausfall auf dem Lucca Summer Festival in Italien war ein voller Erfolg. "Was für ein großartiger Abend, wir sind wieder zurück. Ich liebe euch", sagte der Musiker zu seiner Crew und seiner Frau Hailey, wie ein Video auf seinem Instagram-Profil zeigt.

Getty Images Justin Bieber auf dem Coachella-Festival im April 2022

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Getty Images Justin und Hailey Bieber, April 2022

