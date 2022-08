So eng waren Olivia Newton-John und John Travolta befreundet

Olivia Newton-John (73) und John Travolta (68) hatten eine ganz besondere Beziehung. Die beiden Schauspieler spielten die Hauptrollen in dem Film Grease aus dem Jahr 1978. Durch das Musical wurden die beiden über Nacht weltberühmt. Doch die beiden hatten es nicht leicht in ihrem Leben. Johns Sohn Jett starb im Alter von 16 Jahren. Seine Frau Kelly Preston (✝57) erlag im Jahr 2020 den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung. Am 8. August starb auch Olivia an Krebs. Zu Lebzeiten hatten sie und John eine tiefe Verbindung zueinander.

Olivia, die selbst an Brustkrebs erkrankt war, wusste, welchen Leidensweg Johns Frau Kelly Preston ging. Im Gegensatz zu Olivia machte das Paar Kellys Krankheit nicht öffentlich, was die Schauspielerin nach Kellys Tod würdigte. "Ich habe zu viele Freunde durch den Krebs verloren. Ich befinde mich selbst auf dieser Reise", meinte sie im Interview mit ET Kanada. Bei den Dreharbeiten zu "Grease" freundeten sich Olivia und John an, standen die Tragödien der letzten Jahre gemeinsam durch. "[In schwierigen Zeiten] reicht John mir immer die Hand", meinte die Sängerin einst zu People und auch John weiß: "Sie hat miterlebt, wie ich geheiratet und Kinder bekommen habe. Es ist wunderbar und voller gemeinsamer Erinnerungen."

Olivia sei ein außergewöhnlicher Mensch, mit dem er eine gute Freundschaft führe, erklärte John damals. Der Tod seiner Schauspielkollegin am 8. August erschütterte den "Pulp Fiction"-Darsteller. "Ich liebe dich so sehr. Wir sehen dich die Straße hinunterlaufen und wir werden alle wieder zusammen sein", teilte er seine Trauer auf Instagram mit.

United Archives GmbH/ Action Press Olivia Newton-John und John Travolta in "Grease"

Getty Images Olivia Newton-John, John Travolta und Kelly Preston bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung, 2002

Getty Images Olivia Newton-John, Schauspielerin

