Nach Krisengerüchten mit Payton: Luca erklärt Köln-Umzug

Luca Scharpenberg (26) bringt Licht ins Dunkel! Der YouTuber und seine Partnerin Payton Ramolla (22) verwirren zurzeit ihre Fans: Denn vor Kurzem löschten die beiden alle gemeinsamen Fotos aus den sozialen Netzwerken und entfolgten sich. Zuletzt machten die zwei aber beide Schritte wieder rückgängig – und sorgten damit für völlige Verwirrung. Zudem zieht Luca gerade von Hamburg nach Köln. Diesen Schritt erklärte der Webstar nun.

Wieso er der Hansestadt den Rücken kehre, konnten viele Fans offenbar nicht verstehen. "Ich war so lange Zeit in Köln – während des Studiums, der YouTube-Zeit etc. – dass sich Köln für mich mittlerweile mehr nach Heimat anfühlt als meine eigentliche Heimat Bielefeld", erklärte Luca seinen Followern die Entscheidung. Payton erwähnte er in dem Instagram-Post nicht. "Ich vermisse das einfach. Und das Bier", berichtete er.

Die Vorzüge seiner Wahlheimat Hamburg wisse er aber dennoch zu schätzen. Vor allem das Lebensgefühl und das Nachtleben der Stadt hätten es ihm angetan. "Von daher verlasse ich Hamburg mit einem weinenden und einem lachenden Auge... Bis bald!", verabschiedete er sich von der Alstermetropole.

Luca, YouTube-Star

Payton Ramolla und Luca

YouTube-Star Laserluca

