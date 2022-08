Hat er Bibi mit Tanja betrogen? Julian Claßen redet Klartext

Julian Claßen (29) räumt mit Fan-Spekulationen auf! Nachdem einige Aufnahmen von seiner Frau Bibi Claßen (29) mit einem anderen Mann aufgetaucht waren, folgte die Schocknachricht: Das einstige YouTube-Traumpärchen will in Zukunft getrennte Wege gehen. Nur wenig später zeigte sich auch der Influencer mit einer neuen Frau im Netz und stellte Tanja Makarić (25) später als seine neue Freundin vor. Für einige Follower sind viele Dinge nach dem Trennungsdrama offenbar jedoch noch nicht geklärt. Nun verriet Julian weitere Details rund um das Liebes-Aus und seine neue Beziehung!

Im Rahmen eines Instagram-Q&As beantwortete Julian einige Fragen zu der Trennung von Bibi. Dabei stellte er klar, dass er seine Ex nie betrogen habe – das vermutete nämlich ein User inmitten der Fragen. "Ich habe Tanja circa einen Monat nach der Trennung kennengelernt und schätze mich sehr glücklich, sie in meinem Leben zu haben", versicherte er und fügte hinzu, dass er das Liebes-Aus mit Bibi nicht kommen sehen habe. "Es kam überraschend... Aber das ist jetzt völlig egal. Alles, was jetzt zählt ist, dass wir beide und vor allem die Kinder glücklich sind", erklärte er weiter.

In einer weiteren Story reagierte Julian auf eine weitere Fanmeinung – immerhin hätte ein anderer Follower das Gefühl, dass es der 29-Jährige absichtlich mit den vielen Bildern mit seiner Freundin auf die Spitze treiben würde. Das sei nach Julian jedoch nicht der Fall. Vielmehr wolle er nichts vor seiner Community verheimlichen und sein Leben gerne weiterhin mit der Öffentlichkeit teilen. "Dass manche Leute sich durch Beiträge von Tanja und mir getriggert fühlen, kann ich nicht verhindern. [...] Es ist das, was mich glücklich macht und wenn es jemanden stört, muss er eben wegschauen", fügte er hinzu.

