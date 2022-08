Samantha Abdul verbringt enspanntes Dinner-Date mit Brett

Samantha Abdul (32) und Brett Oppenheim (45) genießen ihre gemeinsame Zeit. Seit einigen Wochen werden die Ex-Bachelor-Kandidatin und der Selling Sunset-Star miteinander in Verbindung gebracht. Aktuell befindet sich die Influencerin bei Brett in den USA. Medien betiteln die Ex von Mischa Mayer (30) bereits als seine Freundin – Samantha scheint das gar nichts auszumachen. Ein offizielles Beziehungs-Outing steht jedoch noch aus. Jetzt wurden Samantha und Brett wieder auf einem Date gesichtet.

Daily Mail liegen Fotos vor, wie Sam und Brett in Beverly Hills ein Restaurant verlassen. Die 32-Jährige putzte sich für den Abend besonders heraus. Sie trug ein eng anliegendes schwarzes Kleid mit tiefem Rückenausschnitt. Das Outfit kombinierte sie mit schwarzen High Heels. Doch Samantha und Brett waren nicht allein unterwegs. Sie aßen gemeinsam mit Bretts Zwillingsbruder Jason Oppenheim (45), seiner Partnerin Marie-Lou Nurk und weiteren Freunden zu Abend.

Auf Instagram erzählte Samantha danach jedoch, dass sich der Abend für sie schwieriger gestaltete als gedacht. Die Gruppe sei danach noch in zwei Clubs gewesen, doch irgendwann wurde es der Mutter zu viel. "Ich und meine Angst vor Menschenmassen – das ist einfach scheiße. Ich weiß nicht, warum das so ist und wann ich das entwickelt habe", erzählte sie.

Getty Images Marie-Lou und Jason Oppenheim im August, 2022

Samantha Abdul mit Brett Oppenheim und den "Selling Sunset"-Stars, August 2022

Samantha Abdul, Influencerin

