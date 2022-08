Wie bitte? Cristiano Ronaldo will wohl zum BVB wechseln!

Schon wieder gibt es neue Transfergerüchte um Cristiano Ronaldo (37). Dass der Fußballstar bei seinem aktuellen Club Manchester United überhaupt nicht glücklich ist, scheint hinlänglich bekannt – während der ganzen Transferperiode versuchte er verzweifelt, den Verein zu verlassen. Spekulationen existieren in alle Richtungen: So soll er angeblich großes Interesse an dem FC Bayern München haben – doch jetzt wird etwas völlig Neues gemutmaßt: Cristiano soll einen Wechsel zu Borussia Dortmund in Betracht ziehen.

Das berichtete die spanische Zeitung AS mit Bezugnahme auf einen Insider – nannte aber keine konkrete Quelle. Demnach soll bereits Kontakt zwischen dem Stürmer und dem Bundesliga-Team bestehen. Sein Berater scheint Cristiano den Borussen angeboten zu haben, denn der 37-Jährige habe Interesse daran, nach der englischen, spanischen und italienischen Liga auch noch mal in Deutschland aufzulaufen.

Doch auch an diesem Gerücht der Zeitung ist wohl nichts dran. Cristiano ist nämlich für die Schwarz-Gelben mit seinem Standardgehalt von rund 29 Millionen Euro viel zu teuer. Außerdem hat der Verein gerade erst Anthony Modeste verpflichtet, der als Routinier Cristianos Position besetzt.

Anzeige

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo im August 2022

Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo im Testspiel gegen Rayo Vallecano, Juli 2022

Anzeige

Getty Images Anthony Modeste im August 2022 in Freiburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de