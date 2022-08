Welcher Promi verkleidet sich denn hier als Michael Wendler?

Michael Wendler (50) dient mal wieder als Vorlage. In der Vergangenheit wurde der Schlagersänger immer mal wieder von Comedian Oliver Pocher (44) parodiert. Nachdem bekannt wurde, dass der Musiker und seine Frau Laura Müller (22) ihr Mietshaus in Südflorida verlassen müssen, machte sich sogar die Deutsche Bahn über ihn lustig. Jetzt muss Michael offenbar den nächsten Spott über sich ergehen lassen: Ikke Hüftgold (45) verkleidete sich als Wendler, um ein Video zu einem neuen Song zu drehen.

Laut Bild-Informationen heißt Ikkes neues Lied "Michael Pendler". Um dem echten Wendler möglichst ähnlich zu sehen, trug der 45-Jährige eine dunkle Sonnenbrille, eine schwarze Bikerjacke und färbte sich sogar seinen Bart dunkel. "Ich habe mich gut auf die Rolle vorbereitet", meinte der "Layla"-Produzent. Doch worum geht es in dem neuen Song? "Denn er weiß, er hat den Schönsten und den Längsten hier am Gleis. Geh' mit ihm, er nimmt dich mit ins Paradise. Denn er ist Michael Pendler", heißt es zum Beispiel in dem Lied.

Doch Ikke wird nicht alleine in dem dem Video zu sehen sein. Seine Freundin Nina Reh wird Laura Müller verkörpern. Auch Comedian Bülent Ceylan (46) soll mit von der Partie sein. Am Freitag wurde das Video zu "Michael Pendler" am Hauptbahnhof Mainz gedreht. Der Song soll am 2. September erscheinen.

Anzeige

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

Anzeige

Privat Ikke Hüftgold und seine Freundin Nina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de