Siebter Geburtstag: Sophia Cordalis bedankt sich im Netz

Sophia Cordalis ist überglücklich! 2015 erblickte die Tochter von Realitystar Daniela Katzenberger (35) und dem Sänger Lucas Cordalis (55) das Licht der Welt – und zwar vor laufenden Fernsehkameras. Das findet die Schülerin mittlerweile ziemlich cool: Schließlich könne sie eines Tages ihren Kindern zeigen, wie sie geboren wurde. Sophia ist aber nicht nur im TV, sondern ab und zu auch auf den Social-Media-Accounts ihrer Eltern zu sehen. Anlässlich ihres siebten Geburtstags meldete sie sich dort nun persönlich zu Wort.

Daniela gab in ihrer Instagram-Story bereits zahlreiche Infos über Sophias Ehrentag: Nach der Bescherung wurde am süß dekorierten Geburtstagstisch das erste Stück Torte verspeist. Daraufhin haben die Kleine offenbar eine Reihe von Glückwünschen aus der Community ihrer Mutter erreicht. "Sophia möchte euch etwas sagen", begann Dani zu erzählen und richtete die Kamera dann plötzlich auf ihre Tochter. "Danke für die ganzen Geburtstagsglückwünsche", sagte die Siebenjährige mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht.

In Sophias Erziehung legen ihre Eltern vor allem Wert auf Bodenständigkeit. "Ich meine, wir beide sind ja auch megabodenständig", erzählte Lucas vor wenigen Monaten im Interview mit Promiflash. Dani betonte, dass sie zum Beispiel lieber in einer Wohnung als in einem Einfamilienhaus wohnen würde. "Man könnte mir ein Haus schenken, ich würde da nicht einziehen wollen", scherzte die Influencerin.

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis an ihrem siebten Geburtstag

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis Geburtstagstisch

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger mit Tochter Sophia und Ehemann Lucas Cordalis

