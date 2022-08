Fan geschlagen: Kanye West muss keine Klage befürchten!

Kanye West (45) hat in den vergangenen Monaten immer wieder mit skandalösen Schlagzeilen für Aufsehen gesorgt! Anfang des Jahres ist der Musiker beispielsweise handgreiflich geworden: Der "Praise God"-Rapper hat im Januar in Los Angeles einen Fan verprügelt und daraufhin eine Anzeige wegen Körperverletzung kassiert. Jetzt gibt es neue Entwicklungen in dem Fall: Gegen Kanye wird aufgrund der Schlägerei keine Klage erhoben!

Die Staatsanwaltschaft äußerte sich jetzt gegenüber TMZ zu dem Anliegen und erklärte, dass Kanye keine juristischen Folgen befürchten muss. "Nach einer gründlichen und sorgfältigen Prüfung aller Beweise lehnt unser Büro eine Anklage ab, da eine Verurteilung nicht wahrscheinlich ist", lautet es in dem offiziellen Statement. Demnach fehlen den Behörden offenbar Beweise, die eine Klage stützen würden.

Kanye hat sich wenige Tage nach der Tat sogar höchstpersönlich zu dem Vorfall geäußert – und die Prügel-Attacke sogar zugegeben! Er begründete sein aggressives Verhalten damit, dass sein Opfer angeblich nur vorgegeben habe, ein Fan zu sein. "Was den Paparazzi angeht, das war kein Fan!", hat er zu diesem Zeitpunkt in einer Folge von "Hollywood Unlocked" behauptet.

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Rapper Kanye West

Getty Images Kanye West bei den MTV Video Music Awards

