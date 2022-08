"Unter uns": Holger Franke feiert großes Serien-Comeback!

Damit haben die Unter uns-Fans sicherlich nicht gerechnet! Seit Folge eins begeisterte Holger Franke (67) alias der Konditormeister Wolfgang Weigel Millionen von Zuschauern vor den Fernsehern. Doch 2009 verließ der Schauspieler die Vorabendproduktion: Seine Figur erlitt einen Herzinfarkt und starb einen tragischen Serientod. Doch über zehn Jahre nach seinem Exit feiert er jetzt sein Serien-Comeback: Holger wird erneut als Wolfgang Weigel vor den "Unter uns"-Kameras stehen!

Wie RTL jetzt bestätigte, kehrt Holger für einen Gastauftritt an das "Unter uns"-Set zurück: "Seit Langem habe ich wieder so etwas wie Lampenfieber. Aber auch Neugierde auf die neuen Darsteller, mit denen ich ja noch nie zusammen gespielt habe. Andererseits aber auch das Gefühl der Vertrautheit an ein Set zu gehen, das ich seit Jahrzehnten gut kenne – es ist ein Gefühl, wieder nach Hause zu kommen", schwärmte der Schauspieler von seinem Comeback. Bereits am 1. September um 17.30 Uhr wird Holger als Wolfgang Weigel auf RTL zu sehen sein.

Aber wie werden die Zuschauer Holgers Rolle bei "Unter uns" sehen? Immerhin starb Wolfgang vor mehr als zehn Jahren! Da seine Tochter Sina Hirschberger (gespielt von Valea Scalabrino, 32) unter schweren Schlafstörungen leidet, probiert sie sich an einer außergewöhnlichen Methode: Hypnosetherapie! Während Sina in Trance versetzt wird, erscheint Holger alias ihr Vater Wolfgang, den sie nie kennenlernen konnte.

United Archives GmbH / ActionPress Stephan Dürr und Holger Franke

Getty Images Holger Franke, Schauspieler

TVNow/ Stefan Behrens Valea Scalabrino bei "Unter uns"

