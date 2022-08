Jennifer Lopez und Ben Hand in Hand in Mailand unterwegs!

Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) lassen es sich gut gehen! Die beiden Hollywood-Stars gaben sich Mitte Juli in Las Vegas das Jawort und verbrachten danach ihre Flitterwochen in Paris. Da die Zeremonie nur im kleinen Kreise abgehalten wurde, holten sie eine große Feier vor wenigen Tagen nach. Die zweite Hochzeit fand auf Bens privatem Anwesen in Georgia statt. Nun verbringt das frisch verheiratete Paar in Italien seine Flitterwochen: J.Lo und Ben wurden beim Shoppen in Mailand gesichtet.

Paparazzi fingen das Paar ein, als sie gerade Hand in Hand durch die Läden in Mailand zogen. Dabei zeigten sich die Turteltauben in stylishen Outfits, wie Bilder bei People zeigen: Die "Let's Get Loud"-Interpretin wählte für ihre Shopping-Tour eine weiße weite Hose und ein gleichfarbiges Crop-Top. Das peppte die Sängerin mit einem cremefarbenen Hut, beigen hohen Schuhen und einer bunten Tasche auf. Ben machte dagegen in einer blauen Jeans, einem weißen Shirt und einem dunkelblauen Hemd eine gute Figur.

Vor wenigen Tagen wurden der "Justice League"-Darsteller und J.Lo während eines Ausflugs in der italienischen Seestadt Menaggio gesichtet. Die Zweisamkeit genoss das Ehepaar offenbar sehr, denn ein Insider berichtete: "Sie waren nur aufeinander konzentriert und hatten keine Augen für irgendetwas anderes."

Getty Images Jennifer Lopez bei der "Halftime"-Premiere im Juni 2022 in New York

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Dezember 2021 in Hollywood

Getty Images Ben Affleck bei einer Filmpremiere

