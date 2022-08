Nach eingereichter Scheidung: Sylvester Stallone zeigt sich

Sylvester Stallone (76) gibt sich gelassen. Der "Rocky"-Darsteller und Jennifer Flavin (54) waren 25 Jahre verheiratet, bis die Unternehmerin vor wenigen Tagen die Scheidung einreichte. Da den dreifachen Eltern die Familie sehr am Herzen liegt, haben sich die beiden im Guten getrennt und gehen als Freunde aus der Ehe heraus. Nun zeigte sich Sylvester das erste Mal nach dem eingereichten Scheidungsantrag in der Öffentlichkeit – und machte dabei einen gelassenen Eindruck.

Der 76-Jährige erschien zu der Filmpremiere des Amazon-Prime-Streifens "Samaritan" in New York. Dort tauchte er komplett in Schwarz gekleidet auf, wie ein Bild bei People zeigt: Der "The Expendables"-Darsteller trug ein Hemd, eine Anzughose und ein dazu passendes Jackett, das er offen trug. In diesem Outfit posierte der Schauspieler auf dem roten Teppich und machte mit einem Lächeln im Gesicht sowie seiner Haltung einen eher gelassenen Eindruck.

Für Sylvester dürfte die Trennung wahrscheinlich schon absehbar gewesen sein. So wurde die Unternehmerin laut Page Six bereits vor Wochen ohne ihren Ehering am Finger gesehen, als sie gerade ein angesagtes Promi-Restaurant in New York verließ. Außerdem hat sich der Schauspieler das Tattoo von seiner Frau mit einem Abbild seines Hundes überstechen lassen.

Getty Images Jennifer Flavin und Sylvester Stallone in Hollywood, August 2019

Getty Images Sylvester Stallone im Dezember 2021

Getty Images Sylvester Stallone und Jennifer Flavin im März 2022

