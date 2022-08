So ähnlich sehen sich Herzogin Kate und ihr Sohn Prinz Louis

Die zwei sehen sich zum Verwechseln ähnlich! Herzogin Kate (40) und Prinz William (40) lernten sich an einer schottischen Universität im Jahr 2001 kennen. Zwei Jahre später machten die beiden ihre Beziehung öffentlich, nach einigen Trennungen und Liebescomebacks gaben sie sich 2011 endlich das Jawort. Die Geburt ihrer drei Kinder machte das Liebesglück der zwei perfekt. Besonders Kates jüngster Sprössling Prinz Louis (4) sieht seiner Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten aus!

Anlässlich des Vatertags postete das königliche Paar 2020 ein Bild, das Kate zusammen mit ihrem Vater Michael Middleton (73) zeigt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme – die Hello! vorliegt – befand sich die Herzogin noch im Kindesalter: Die kleine Kate sitzt lächelnd auf dem Schoß ihres Papas und trägt dabei ein kariertes Hemd mit einer dunklen Jeans. Das süße Foto stiftet allerdings Verwirrung, denn die Fans sehen in dem Schnappschuss eine starke Ähnlichkeit zu Kates Sohn Louis!

Die Frau von Prinz William kann es selbst kaum glauben, dass ihr Nesthäkchen mittlerweile schon so groß ist. Bei einem Besuch in einem Zentrum für bedürftige Eltern in London wurde Kate in Gesellschaft von den vielen Kindern ganz nostalgisch, wie People berichtete: "Ich denke immer, Louis ist mein Baby, aber er ist jetzt ein richtiger Junge."

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz Louis, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte im Juni 2022

Getty Images Prinz Louis und Herzogin Kate im Dezember 2020

Getty Images Herzogin Kate im Juli 2022

