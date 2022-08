Tom Parkers (†) Witwe Kelsey fühlt sich emotional ausgelaugt

Es wird nicht leichter für sie. Ende März ereilte Kelsey Parker ein schwerer Schicksalsschlag: Ihr geliebter Ehemann und The Wanted-Sänger Tom Parker (✝33) verstarb nach seinem langen Kampf gegen den Krebs. Noch immer trauert die Witwe, die nun die gemeinsamen Kinder Aurelia und Bodhi ganz alleine großziehen muss. Das macht Kelsey sehr zu schaffen, wie sie jetzt ganz ehrlich zugab.

In ihrer Instagram-Story gab die junge Mutter ein Update. Sie berichtete, dass sie bei der Maniküre gefragt wurde, ob sie müde sei – und wie. Denn in den letzten Wochen hat Kelsey einige Interviews geführt, die vieles aufgewühlt haben. "Es ist eine seltsame Müdigkeit. Ich habe einfach das Gefühl, dass mich die Arbeit im Moment an einen Ort bringt, an dem es offensichtlich ziemlich emotional ist, und ich spreche über eine Menge Dinge, die emotional sind", erklärte sie und fuhr fort: "Ich glaube, ich bin einfach emotional ausgelaugt."

Der 32-Jährigen war es allerdings auch wichtig zu betonen, dass dennoch nicht jeder Tag schlecht bei ihr sei. "Versteht mich nicht falsch, ich habe tolle Tage und wirklich gute Tage mit den Kindern, aber ich glaube, heute ist einer dieser Tage, an denen ich mich wirklich ausgelaugt fühle", gab Kelsey ehrlich zu.

