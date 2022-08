Crystal Renay will nie wieder mit Ne-Yo zusammen sein

Crystal Renay möchte Ne-Yo (42) nicht zurückhaben. 2016 heiratete das Model den Sänger. Doch nach drei gemeinsamen Kindern lag ihre Ehe am Boden. Der Grund: Der 42-Jährige soll seine Frau jahrelang betrogen haben. Anfang August reichte Crystal die Scheidung ein. Doch besteht bei den beiden noch eine Chance auf ein Liebes-Comeback? Die Dreifach-Mutter stellte jetzt klar: Sie und Ne-Yo werden nie wieder ein Paar werden!

Nachdem Crystal die Scheidungsunterlagen eingereicht hatte, stellte sie am Flughafen gegenüber TMZ klar, dass es keine Chance auf Versöhnung zwischen ihr und dem Musiker gäbe. Sie führen als getrennte Leute einfach ein besseres Leben, meinte sie. Auf die Frage, ob Crystal ihrem Ex-Partner verzeiht, sie betrogen zu haben, antwortete sie: "Bestimmte Dinge können verziehen werden. Gott wird vergeben und ich auch."

Anfang August wandte sich Crystal noch auf Instagram an ihre Follower und packte über den Vater ihrer Kinder schonungslos aus. "Acht Jahre. Acht Jahre voller Lügen und Täuschung. Acht Jahre, in denen ich mein Leben und meinen Mann unwissentlich mit zahlreichen Frauen geteilt habe", war Crystal von dem "So Sick"-Interpreten enttäuscht. Sie sei angewidert und schäme sich, mit einem Narzissten verheiratet gewesen zu sein. "Ich habe dadurch [drei] wunderbare Kinder bekommen, aber sonst nichts als verschwendete Jahre und Herzschmerz", meinte sie.

Anzeige

ActionPress Ne-Yo bei den Billboard Awards, 2018

Anzeige

Instagram / itscrystalsmith Crystal Renay, Model

Anzeige

Getty Images Ne-Yo, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de