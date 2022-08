Höhen und Tiefen: "Ex on the Beach"-Denise und Lorik happy!

Lorik Bunjaku (26) und Denise Hersing (26) im Liebes-Talk! Die beiden Reality-TV-Sternchen lernten sich bereits bei Bachelor in Paradise kennen und lieben. Doch nach der Show fand ihre Liaison schnell ein Ende. Bei Ex on the Beach kreuzten sich ihre Wege erneut und ihre Liebe entflammte wieder: Auch nach dem Format sind die beiden noch ein Paar. Gegenüber Promiflash verrieten sie nun: Lorik und Denise sind total glücklich miteinander!

Dabei hatten sie nach den Dreharbeiten mit ein paar "Ups and Downs" zu kämpfen, plauderte Lorik im Promiflash-Interview aus. "Denn als öffentliches Pärchen ist es nicht immer einfach, aber ich denke, das ist normal. Mittlerweile sind wir ein Paar und glücklich miteinander", betonte er daraufhin. Denise erzählte, was ihre Beziehung etwas schwierig gestaltet hat: "Es war ein krasses Versteckspiel und die Leute haben jegliche Theorien aufgestellt. Leicht war es daher nicht. Jeden Moment, den wir freihatten, haben wir seitdem auch zusammen verbracht."

Nun hat das Versteckspiel ein Ende, und wie verliebt sie wirklich sind, präsentierten sie bereits auf Social Media mit diesen Turtel-Pics. Trotz der Glücksgefühle offenbarte Denise auch, dass sie und Lorik sich jetzt den Kommentaren der User aussetzen müssen: "Eben weil wir nun unsere Beziehung teilen – und Menschen haben zu allem immer eine Meinung."

Instagram / denisiii._ Denise Hersing, Juni 2021

Bachelor in Paradise, RTL Lorik Bunjaku und Denise Hersing bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku, Realitystar

