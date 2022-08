"Macht mir Angst": Peter Andres Tochter ist so erwachsen

Sie wird so schnell groß! Peter Andre (49) ist stolzer Vater von vier Kindern: Aus seiner Ehe mit Katie Price (44) stammen Junior Savva (17) und Princess Tiaamii (15). Dass seine älteste Tochter mittlerweile schon 15 Jahre alt und längst kein Kind mehr ist, ist für den Sänger schwer zu begreifen. Doch der Teenager greift schon längst zu viel Make-up und eifert auch in Sachen Kleidungsstil ihrer berühmten Mama nach. Peter hat Angst, dass seine Tochter zu schnell erwachsen wird!

"Princess ist so wunderschön und sie sieht plötzlich nicht mehr wie ein Kind aus, sondern wie eine junge Dame", teilte er in seiner wöchentlichen Kolumne im new! Magazin mit seinen Fans. Diese Entwicklung mache dem 49-Jährigen zwar manchmal Angst – aber "auf eine gute Art und Weise". Die beiden könnten jetzt viel mehr zusammen lachen. "Es ist aufregend, sie und Junior aufwachsen zu sehen", ergänzte Peter liebevoll.

Zuletzt hatte er in seiner Kolumne berichtet, dass er früher sehr streng zu seiner Tochter gewesen sei, weil er sie beschützen wollte. "Ich sagte, dass Junior dies und jenes tun könne, und dass Princess eine Nonne sein müsse und niemals einen Freund haben dürfe", gestand Peter. Mittlerweile habe sich dieses veraltete Rollenbild aber geändert und er versuche, alle seine Kinder gleich zu behandeln.

Instagram / officialprincess_andre Princess Andre, Katie Price' Tochter

Getty Images Peter Andre mit seinen Kindern Princess, Junior und Ehefrau Emily, Juli 2022

Instagram / officialprincess_andre Princess Andre im Juli 2022

