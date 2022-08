An dieser Uni kann man einen Kurs über Harry Styles belegen!

Alle Harry Styles (28)-Fans sollten jetzt aufpassen! Bekannt wurde der Sänger mit der britischen Band One Direction. Doch aufgrund einer Pause der berühmten Boygroup startete der Hottie 2017 erfolgreich eine Solokarriere. Aktuell ist der "As It Was"-Interpret auf seiner Welttournee. Aber wie tickt Harry wirklich und warum gehört er aktuell zu den erfolgreichsten Künstlern im Musikbusiness? Das können Fans jetzt herausfinden: Eine Universität in Texas bietet einen Harry-Styles-Kurs an!

Wie die Texas State University in San Marcos via Twitter bestätigte, werden im kommenden Sommersemester die Studenten ihrem Idol noch näher sein können: Der Kurs „Harry Styles und der Kult der Berühmtheit: Identität, das Internet und die europäische Popkultur“ sei der „weltweit erste Universitätskurs über das Werk von Harry Styles“, heißt es in dem Tweet. Das Lernziel soll demnach sein, „die kulturelle und politische Entwicklung der modernen Berühmtheit im Zusammenhang mit Fragen von Geschlecht und Sexualität, [...] Medien, Mode [...] zu verstehen“. 20 Interessenten können an dem Kurs teilnehmen, die Anmeldung ist bereits im Herbst möglich.

Der Kurs rund um Harry ist allerdings nicht der erste, den die Universität anbietet: Anfang des Jahres konnten sich Studenten für ein Seminar anmelden, in dem es um niemand Geringeres als die weltbekannte Popsängerin Taylor Swift (32) geht! Thematisiert wird in dem Kurs unter anderem ihre Entwicklung als Sängerin, das Erbe von Pop-Songwritern sowie Diskurse über Jugend in den Medien.

Getty Images One Direction bei X Factor 2010

Getty Images Der Sänger Harry Styles

RCF / MEGA Taylor Swift, Sängerin

