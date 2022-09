Hand in Hand: Jennifer Lawrence und Cooke im Park unterwegs

Jennifer Lawrence (32) und Cooke Maroney gönnen sich Zeit zu zweit! 2019 heirateten die Schauspielerin und der Galerist – im vergangenen Februar krönten sie dann ihre Liebe mit ihrem ersten gemeinsamen Kind. Seitdem halten die frischgebackenen Eltern ihren Alltag mit ihrem Baby, aber auch ihr Liebesleben weitestgehend privat. Umso überraschender ist es jetzt, Jennifer und Cooke während eines Spazierganges total verliebt zu sehen!

Wie die aktuellen Paparazzi-Bilder zeigen, genossen Jennifer und ihr Ehemann am vergangenen Mittwochnachmittag das sonnige Wetter in New York City: Während die The Hunger Games-Darstellerin ein weißes T-Shirt mit einer beigen Hose kombinierte, wählte Cooke zu seinem ebenfalls weißen Basic-Shirt eine blaue Jeanshose. Um die jeweiligen Looks komplett zu machen, entschieden sich die Eheleute für coole Sonnenbrillen.

Erst vor wenigen Wochen überraschten die frischgebackenen Eltern mit einem Familienausflug: Gemeinsam mit ihrem Nachwuchs wurden Jennifer und Cooke beim Bummeln in der Westfield Century City Mall in Los Angeles gesehen! Dabei machte die kleine Familie einen sehr entspannten Eindruck.

