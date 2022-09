Wegen Online-Hate: Bruce Willis' Frau Emma spricht Klartext

Emma Heming-Willis (44) hat genug! Die Frau von Actionstar Bruce Willis (67) unterstützt ihren Mann uneingeschränkt beim Kampf gegen seine schwere Aphasie-Erkrankung. Die neurologische Störung bewirkt, dass ihm die Fähigkeit zu sprechen über die Jahre immer schwerer fallen wird. Darüber sprach seine Frau zuletzt offen am US-amerikanischen Tag der Trauer am 30. August. Das stieß im Netz auf jede Menge Kritik. Sie wurde sogar als "Drama-Queen" bezeichnet. Doch davon hat Emma jetzt genug und wehrt sich vehement!

"In verrückten Zeiten von Kommentaren und Leuten, die glauben, dich und deine Situation zu kennen: Ach, scheiß drauf!", stellte Emma in ihrer Instagram-Story klar. Damit machte sie deutlich, dass niemand das Recht habe, ihren Umgang mit ihren derzeitigen Lebensumständen zu kritisieren. Sie habe sich ihren Mann zum Vorbild genommen, der sich über die Jahre ein so dickes Fell zugelegt habe, dass er "doppelt 'Scheiß drauf'" sagen könne. "Wenn du am Tag der Trauer nicht über Trauer, Selbstfürsorge und Menschlichkeit sprechen darfst", wunderte sich die 44-Jährige über das Verhalten der Follower.

Emma steht ihrem Bruce schon seit vielen Jahren bei seinem Kampf gegen die Symptome der Krankheit zur Seite. Dennoch musste der Hollywoodstar seine Karriere mittlerweile beenden. Die Beeinträchtigung des Sprachzentrums sei mittlerweile nicht mehr zu ignorieren. Dennoch zeigt sich Bruce in der Öffentlichkeit stets lebensfroh.

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis mit seiner Frau Emma

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis und seine Frau Emma Hemming Willis mit ihren zwei Töchtern, November 2021

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis mit seinen Töchtern Emma und Evelyn im Mai 2020

