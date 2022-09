Nick Cannon teilt Urlaubsfoto mit schwangerer Brittany Bell

Nick Cannon (41) und Brittany Bell (34) strahlen kurz nach den Babynews! Ende August hatte der Comedian seine Fans mit freudigen Nachrichten überrascht: Denn seine Ex-Freundin Brittany ist ein drittes Mal schwanger von ihm. Bereits 2017 und 2020 waren die beiden gemeinsam Eltern geworden. Zurzeit verbringen sie einen Traumurlaub auf Guam. Nun meldeten sie sich mit einem süßen Foto bei ihren Fans.

Die Urlaubsimpression teilte Nick auf Instagram mit seinen Followern. Auf dem Schnappschuss stehen Brittany und er in einem Lokal direkt am Meer. Hinter ihnen senkt sich die Sonne malerisch in den Horizont. Die Beauty trägt ein helles Kleid, unter dem sich deutlich sichtbar ihr Babybauch wölbt, auf den Nick liebevoll eine Hand gelegt hat. Gemeinsam strahlen die zwei in die Kamera.

Mit der Rolle als werdender Papa hat Nick mehr als genug Erfahrung: Mit fünf verschiedenen Frauen bekam er bereits stolze acht Kinder. Allein in den vergangenen zwei Jahren wurde der US-Amerikaner sechsmal Vater. Den Überblick scheint er dabei jedoch nicht zu verlieren.

Instagram / missbbell Brittany Bell, Mutter von Nick Cannons Kindern

Instagram / nickcannon Nick Cannon und Brittany Bell im September 2022

Getty Images Nick Cannon im Februar 2022

