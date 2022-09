So denkt der Palast tatsächlich über Herzogin Meghans Rede!

So hat Herzogin Meghan (41) sich das bestimmt nicht vorgestellt! Die Ehefrau von Prinz Harry (37) hielt Montagabend zum ersten Mal seit ihrem royalen Ausstieg 2020 wieder eine Rede auf britischem Boden. Währenddessen strahlte sie über das ganze Gesicht und war sichtlich stolz auf ihre Ansprache. Doch erste Reaktionen aus dem Palast in London zeigen: Die Mitarbeiter waren von Meghans Worten nicht besonders angetan!

Bei der Eröffnung eines Kongresses sollte Meghan als Botschafterin in einer kurzen Rede über die Gleichstellung der Geschlechter und die Bedeutung der Jugend sprechen. Bild sprach mit einigen Mitarbeitern der Krone – und die waren wenig begeistert: "Die Herzogin war nicht nur da, um diese Rede zu halten, sondern sie war vor allem da, um sich selbst zu bewerben. Das war Personenkult in bester Hollywood-Manier". Die ehemalige Schauspielerin habe vor allem von ihrer Karriere und ihrem Leben gesprochen, sodass am Ende nicht ganz klar gewesen wäre, worauf sie eigentlich hinaus wollte.

Unter anderem hatte Meghan bei der Veranstaltung ganz offen über private Dinge wie ihre Rolle als Mutter und den besonderen Einfluss ihrer beiden Kinder gesprochen. "Mein Weltbild hatte sich exponentiell erweitert, da ich die globale Gemeinschaft mit den Augen meines Kindes sah", schwärmte sie von Archie (3) und Lilibet (1).

Getty Images Herzogin Meghan, ehemalige Schauspielerin

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2022

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Baby Archie, September 2019

