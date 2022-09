Nach Harry: Auch Charles und Camilla verlassen Balmoral

König Charles III. (73) ist auf dem Weg nach London! Nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) wird der neue britische Herrscher in der Hauptstadt erwartet. In den kommenden Tagen wird er dort viele wichtige Termine wahrnehmen. Seit dem Ableben der Queen hielten sich Charles und seine Frau Camilla Parker Bowles (75) auf Schloss Balmoral in Schottland auf. Jetzt wurde bekannt, dass das Paar das Anwesen verlassen hat.

Wie die BBC nun berichtete, befinde sich der neue König auf dem Weg zum Flughafen in Aberdeen. Kurz nach seinem Eintreffen werde der königliche Jet demnach in Richtung London abheben. Dort ist für den Nachmittag ein Treffen mit Premierministerin Liz Truss (47) anberaumt. Außerdem werde sich Charles vermutlich die Zeit nehmen, um die zu Ehren der Queen niedergelegten Blumen am Buckingham Palace anzuschauen.

Vor wenigen Stunden hatte bereits Prinz Harry (37) das Schloss verlassen, in dem die Queen gestern Nachmittag gestorben war. Er war ohne seine Frau Herzogin Meghan (41) angereist. Das Paar weilt zurzeit gemeinsam in England, um einige Wohltätigkeitsveranstaltungen zu besuchen. Auch Harry hatte sich umgehend auf den Weg zum Flughafen gemacht.

Anzeige

Getty Images Prinz Charles mit seiner Mutter Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Camilla und Charles auf dem Weg zum Flughafen von Aberdeen

Anzeige

Getty Images Prinz Harry beim Platinjubiläum der Queen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de